Goleiros das divisões de base do Fluminense se reuniram em XerémLenardo Brasil/Fluminense

Publicado 26/04/2022 18:40

Cerca de 50 jovens goleiros das divisões de base do Fluminense se reuniram nesta terça-feira para celebrar o Dia do Goleiro no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O clube decidiu fazer uma atividade especial de integração entre as categorias.

Acompanhados por seus preparadores, os jogadores se dividiram em grupos que levavam o nome de goleiros tricolores, como Castilho, Félix, Paulo Victor e Fernando Henrique. Os mais velhos se tornaram instrutores dos mais novos para a realização de atividades de cooperação, passando por estações que testavam técnica, velocidade de reação, agilidade e impulsão. Houve premiação aos vencedores, além de distribuição de lanches e brindes aos participantes.

"A comemoração do Dia do Goleiro é marcante por ser uma forma de valorização da posição. Quando era mais novo, gostava de me espelhar nos goleiros mais velhos. É legal ser hoje um exemplo para os menores e passar para eles o que aprendi", diz Cayo Fellipe, do sub-20.



"Nós buscamos comemorar o Dia do Goleiro reforçando itens da nossa metodologia e identidade. Trabalhamos, por exemplo, cooperação, senso de grupo, reação e agilidade, além de outras virtudes técnicas. Apontamos o caminho que queremos que eles trilhem. É importante que o atleta saiba desde o pré-mirim que há uma referência a seguir. Valeu a experiência", afirma o preparador de goleiros Rodrigo Pinheiro.