Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Abel BragaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/04/2022 20:43

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Unión Santa Fe, da Argentina, às 21h30, no Maracanã, pela fase de grupos da Sul-Americana. Com novidades, o técnico Abel Braga escalou o atacante Caio Paulista como ala-direito e não desmanchou o esquema tático com três zagueiros.

Além dessas mudanças, o Fluminense contará com a presença dos volantes Wellington e Nonato na equipe titular e a troca de Manoel por Luccas Claro na zaga do Tricolor. O zagueiro sentiu dores contra o Internacional e pediu para sair ainda no primeiro tempo do confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.

Escalação do Fluminense: Fábio; Caio Paulista, Nino, Luccas Claro, David Braz e Marlon; Wellington, Nonato e Ganso; Germán Cano e Jhon Arias. Técnico: Abel Braga.