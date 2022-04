Vini Jr. lamenta derrota do Real Madrid e comenta golaço na Champions - Foto: Antonio Villalba / Real Madrid

Vini Jr. lamenta derrota do Real Madrid e comenta golaço na ChampionsFoto: Antonio Villalba / Real Madrid

Publicado 26/04/2022 20:19

Rio - Um dos grandes nomes do Real Madrid na derrota por 4 a 3 para o Manchester City, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, o atacante Vini Jr. lamentou o resultado após a partida, mas disse que o confronto está em aberto ainda. Segundo o camisa 20, os Merengues começaram mal o duelo, mas cresceram no decorrer dos 90 minutos.



- É só o fim da primeira parte, tem a segunda parte no Bernabéu. Jogar aqui contra o City, que tem muita bola, é difícil. Começamos mal, mas pouco a pouco conseguimos voltar para o jogo e temos que jogar bem na volta - disse o brasileiro à "TNT Sports".



- Energia positiva, 90 minutos no Bernabéu são longos. Respeitando a equipe do City e indo com tudo para passar para a final - completou.

Vini Jr. marcou um golaço no segundo tempo e comentou sobre o momento. No lance, o ex-Flamengo deixou o compatriota Fernandinho na saudade e correu todo o campo de ataque antes de bater na saída de Ederson. Foi o terceiro dele nesta edição da Champions.



- Marcar sempre é especial. E com essa camisa, nessa semifinal, ainda mais. Temos que estar concentrados para fazer a segunda parte bem e ir para a final. Ali acabo não pensando muito, só conduzi a bola até o final e consegui uma grande finalização. Espero fazer mais até o fim da temporada e com a cabeça erguida de que temos que fazer mais - declarou.

O atacante do Real Madrid também falou sobre sua parceria com Benzema e declarou que o francês, em sua opinião, é o melhor do mundo atualmente.



- Benzema é um grande jogador que tenho a honra de jogar do lado dele. Temos que sair campeões e Karim com a Bola de Ouro para fechar a temporada de forma especial - finalizou.