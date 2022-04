Vinicius Junior - AFP

Publicado 26/04/2022 18:43 | Atualizado 26/04/2022 18:48

Rio - Em meio ao confronto válido pelas semifinais da Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, se surpreendeu com o gol de Vini Jr. na vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid, no Etihad Stadium. O treinador espanhol levou as mãos à cabeça após o lance individual do atacante brasileiro.

Na ocasião, Vini Jr. deu um drible de corpo sobre o volante Fernandinho e deixou o meio-campista na saudade. Em seguida, o atacante do Real Madrid entrou na área, ficou cara a cara com o goleiro Ederson e finalizou rasteiro no canto esquerdo do arqueiro do Manchester City.

Guardiola vendo o lance do ViniJr pic.twitter.com/OzG8ghjV2S — MeuMadrid (@meurmadrid) April 26, 2022

Anteriormente, Guardiola já tinha exaltado a boa fase de Vinícius Júnior. Além disso, chegou a pedir para o Manchester City tomar cuidado com o atacante Benzema, do Real Madrid, que marcou dois gols nesta terça.

Real Madrid e Manchester City decidem o jogo da volta na semifinal da Liga dos Campeões na próxima quarta-feira (4), no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. Nesta quarta, Liverpool e Villarreal disputam a primeira partida, em Anfield, na Inglaterra.