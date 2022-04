Chiellini irá se despedir da Seleção Italiana em junho - Vincenzo Pinto / AFP

Chiellini irá se despedir da Seleção Italiana em junhoVincenzo Pinto / AFP

Publicado 26/04/2022 16:55

Rio - Chiellini fez um importante anúncio após a partida entre Juventus e Sassuolo, válida pelo Campeonato Italiano. O zagueiro de 38 anos confirmou que vai se aposentar da Seleção Italiana após amistoso contra a Argentina. Duelo está marcado para junho.



"Vou me despedir da seleção italiana em Wembley, que foi onde vivi o ápice da minha carreira vencendo a Eurocopa (em julho de 2021, derrotando a Inglaterra nos pênaltis). Gostaria de me despedir dos Azzurri com uma boa memória. Esse certamente será meu último jogo com a Itália", disse Chiellini à DAZN.



Apesar de estar se despedindo da seleção, Chiellini ainda não decidiu seu futuro na Juventus. O zagueiro tem contrato com o clube italiano até junho de 2022 e por enquanto não houve nenhuma conversa à respeito de uma possível negociação.



Embora não tenha seu futuro definido, Chiellini nunca escondeu o amor que sente pela Juventus e fez questão de se declarar para o clube italiano.



"Claro que de agora até o final da temporada eu tenho que avaliar tudo e conversar com a minha família sobre o que é melhor. Vamos chegar ao quarto lugar primeiro e vencer a Copa da Itália, depois vou sentar com as minhas duas famílias para descobrir o que é melhor para todos. Foi o mesmo no verão passado, demorei e não assinei o novo contrato até depois da Euro. Na minha idade, você não pode olhar a longo prazo, mas isso é natural, está tudo bem. Espero que você veja que estou feliz, relaxado e quero continuar me divertindo com meus companheiros de equipe, então veremos. Meu caso de amor com a Juventus não está acabando. Isso nunca vai acabar! O amor é tão forte que acho que nunca vai acabar", afirmou o zagueiro para Sky Sport Itália.



Chiellini chegou ao Juventus em 2005 e desde então, nunca mais deixou o clube. Durante esses 17 anos, conquistou nove Campeonatos Italianos, uma Série B e foi tetracampeão da Copa da Itália.