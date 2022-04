Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o fim desta temporada e deve sair de graça - AFP

Publicado 26/04/2022 16:43

Rio - Além de ser craque dentro de campo, será que Mbappé também teria qualidade para gerir um país? De acordo com informação do jornal 'L'Est Républicain', o atacante francês recebeu dez votos na pequena cidade de Tallenay, em Doubs, nas eleições presidenciais da França.



As eleições ocorreram no último domingo (24). As células de voto com o nome do jogador eram bem impressas e continham uma certa elaboração. Após o ocorrido, o portal 'L'Est Républicain' publicou um texto ironizando os votos e ressaltou que a cidade não possui sequer um time de futebol.

- Atrás de Macron e Le Pen, um candidato-surpresa e clandestino foi aclamado: Kylian Mbappé! A estrela do PSG ganhou nada menos que dez votos em Tallenay. Bastava um voto para formar um time de futebol. O paradoxo é que não há time de futebol em Tallenay... Uma frustração expressa nas urnas - publicou o portal de notícias.



A qualidade das células comprovam que o 'golpe' foi premeditado. Apesar da brincadeira, as eleições acabaram reelegendo Emmanuel Macron para presidente.



Mbappé é considerado um dos melhores jogadores do mundo e atua em um ataque com grandes craques como Lionel Messi, Neymar, Di María e Icardi. Apesar dos votos, não foi dessa vez que o atacante do PSG ingressou na carreira política.