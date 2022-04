Ana Thaís Matos - Foto: Reprodução/SporTV

Rio - A comentarista Ana Thaís Matos fez duras críticas ao ambiente das redações esportivas no Brasil. Em entrevista ao GNT, a jornalista da Globo definiu o cenário como "extremamente tóxico" e relatou desafios que enfrentou ao longo da carreira por ser mulher.

"Quando eu comecei no jornalismo - eu não comecei a trajetória profissional no jornalismo, comecei um pouquinho mais velha - eu lembro que as meninas que estavam antes de mim sofriam muito no sentido da análise física. As meninas que iam ser contratadas tinham que ser sempre as mais bonitas do processo de seleção. E isso fazia muito mal para elas porque isso chegava para elas", recordou Ana.

"O que acontece de diferente hoje é que nós temos mais mulheres. Poucas ainda. Mas eu acho que o mercado se abriu mais, as pessoas olham com um pouquinho mais de cautela, cuidado e respaldo e mais espaço. Mas eu acho que o ambiente jornalístico no esporte é extremamente tóxico porque ele mistura muitas vertentes ali do que o homem gostaria de ser e não foi. Quando ele vê uma mulher sendo o que ele não foi, aí, meu amigo, o negócio da ruim", completou.