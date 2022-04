Goleiro Bruno - Alex de Jesus / O Tempo

Publicado 26/04/2022 16:53

Ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes (veja galeria de fotos abaixo), que ficou conhecido mundo afora pela morte da modelo Eliza Samudio, recebeu R$ 3,9 mil de auxílio emergencial durante a pandemia.



As informações foram divulgadas pelo R7 de acordo com os dados do Portal de Transparência da União, que afirma que o ex-jogador recebeu o benefício entre junho de 2020 e maio de 2021.

O auxílio, porém, não foi de maneira ilegal, já que uma decisão da Justiça Federal dava direito do benefício aos presos que cumpriam regime semi-aberto.

Recentemente, a defesa de Bruno entrou com um pedido de liberdade condicional na Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de janeiro, realizado pelo advogado Luiz Gregório.

Caso o pedido seja aceito, o ex-Flamengo terá apenas que cumprir algumas condições impostas pela VEP.

Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte de sua ex-namorada. Em fevereiro deste ano, o ex-atleta inaugurou uma loja de açaí.