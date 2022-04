Adriano Imperador comemora gol do título da Copa América sobre a Argentina - Reprodução

Publicado 26/04/2022 16:25

Rio - O ex-atacante Adriano Imperador já mostrou, em diversas vezes, que é fã de Neymar. Em entrevista a emissora "TNT Sports", o ex-atleta rasgou elogios ao jogador do PSG, dizendo, inclusive, que o craque tem potencial para ser o protagonista da Seleção Brasileira em uma conquista de Copa do Mundo, mas que precisa da confiança do torcedor para conseguir tal feito.

"Ele já mostrou o potencial dele. A gente tem que confiar nele. A qualquer momento, ele pode resolver. Nós, brasileiros, precisamos do futebol que ele apresenta", disse Adriano, antes de completar:

"É normal (pegar pesado com o Neymar). Não é só com ele, mas com todos que vestem a camisa da seleção brasileira. É cobrado muito porque se espera o melhor. O torcedor tem que ter um pouco de paciência. Não é fácil para gente", finalizou Didico.