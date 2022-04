Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o JuventudeVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/04/2022 15:35

Rio – O Botafogo divulgou na manhã desta terça-feira a nova parcial de 27 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Juventude, no domingo (01/05), às 11h, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. A expectativa é de mais um jogo com a casa cheia.

As vendas para sócios-torcedores se iniciaram na última semana e 10 mil bilhetes foram gerados. Já a comercialização para o público geral começou na última segunda (25) e somou 17 mil até o momento da atualização feita pelo clube. Com a carga total de 42 mil ingressos, os setores Leste e Norte já foram todos esgotados. Restam agora entradas para Oeste Superior, Oeste Inferior e Tribuna.

A disponibilização de ingressos antecipada para associados ao clube pode estar causando impacto no crescimento de interessados ao benefício. De acordo com dados divulgados pelo portal “FogãoNet”, no dia 1º de abril, o Botafogo contava com 21.654 sócios. Nesta terça-feira, o total de associados no programa “Camisa 7” já é de 29.032. Um crescimento de quase oito mil em pouco menos de um mês.

Outro motivo para esse crescimento é a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o elenco reforçado com o investimento do americano John Textor e a chegada do treinador português Luís Castro.