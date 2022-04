Mesmo com falhas de Diego Loureiro e lesões de Gatito, Botafogo não planeja contratar novo goleiro

Diego Loureiro falhou no empate do Botafogo com o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2022 19:18

Rio - Os goleiros estão em pauta no Botafogo. Enquanto Gatito Fernández ficou fora das últimas três partidas por dores no joelho direito - o mesmo da grave lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano -, Diego Loureiro teve falha decisiva que culminou no gol do Atlético-GO no empate por 1 a 1 no jogo deste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão.



Com melhor condição financeira desde a chegada John Textor, o único setor que o Botafogo não contratou na agitada primeira janela com o investidor foi justamente o gol. Internamente, há confiança que Gatito Fernández e Diego Loureiro podem dar conta do recado - pelo menos a curto prazo.



Nomes até foram colocados na mesa - e intensamente oferecidos, como em todas as posições -, mas a diretoria sequer avançou com nenhuma questão para um arqueiro. Douglas Borges e Igo Gabriel são as outras opções do time principal.



Tanto com Eduardo Freeland, diretor de futebol que iniciou o período de janela, e André Mazzuco, executivo que assumiu logo depois, a escolha foi por não avançar na contratação de nomes para o gol. Internamente, é entendido que Gatito Fernández por ser o titular na equipe mesmo diante da nova realidade.



O entendimento mesmo diante das novas "dores de cabeça" é o mesmo. O Botafogo, no momento, não coloca um goleiro no topo das prioridades. Os dirigentes não consideram que o setor está com 100% de sucesso, mas existem fatores que não colocam a posição no topo das prioridades.

Isso não quer dizer, contudo, que o Botafogo não vai trazer um arqueiro na segunda janela de transferências, que vai abrir em julho. O entendimento de momento é que o clube não "irá atrás" de um jogador da posição - como foram com os reforços dos outros setores.



A questão será feita se houver uma oportunidade de mercado. Um nome saindo de graça, jogador sem espaço no atual time, opção de retorno ao Brasil... Situações circunstanciais que coloquem o jogador no caminho do Botafogo - e não o contrário.



Dentro e fora de campo, com postagens em redes sociais, Diego Loureiro passou por apoio de companheiros e dirigentes - incluindo John Textor - após a falha contra o Atlético-GO. Gatito Fernández, vale lembrar, chegou a treinar normalmente dias antes do confronto contra o Atlético-GO e estava à disposição de Luís Castro. A escolha de quem começará contra o Juventude será do português.