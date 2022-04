Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2022 14:25

Rio - O Botafogo deve atuar mais uma vez com o Estádio Nilton Santos lotado. Nesta segunda-feira (25), dia da abertura das vendas para o público geral, o clube divulgou a parcial de 20 mil ingressos vendidos para o confronto diante o Juventude, no próximo domingo (01/05), às 11h.

Na última semana, com a comercialização apenas para sócios-torcedores, mais de 10 mil bilhetes foram gerados para a partida contra o algoz histórico e as vendas aceleraram principalmente após o empate conseguido no último lance no jogo contra o Atlético-GO, fora de casa.

Com a carga total de 42 mil ingressos, os setores Leste Inferior e Leste Superior já foram esgotados. Restam agora entradas para os setores Norte e Oeste Inferior - sendo que a Oeste Superior será desbloqueada de acordo com a demanda.

Sob o comando de Luís Castro, o Botafogo conquistou quatro pontos no Brasileirão nas primeiras três rodadas e aposta em boa sequência para encostar no pelotão de frente no início do primeiro turno.