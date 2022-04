Gabriel Cortéz - Divulgação

Publicado 24/04/2022 15:41

Rio - O meia Gabriel Cortéz, ex-Botafogo, foi preso na última sexta-feira, no Equador, com outras 18 pessoas acusado de envolvimento com o crime organizado. Segundo as autoridades, ele faz parte de uma quadrilha que atua na província costeira de Esmeraldas, na fronteira do Equador com a Colômbia.

Cortéz, de 26 anos, é acusado de ser o mandante de vários assassinatos e receber informações sobre essas vítimas. A organização criminosa é conhecida como "Los Tiguerones" e é acusada de narcotráfico, terrorismo, assassinato, assassinatos por encomenda, extorsão, e tráfico ilícito de armas, munições e explosivos.

"Não apenas acreditamos que ele tenha participação (com o grupo criminoso), mas foi ele quem ordenou e recebeu as informações sobre as pessoas que os assassinos atacaram, privando-as de suas vidas”, afirmou o ministro da Defesa Interior, Patricio Carrillo.



A saída de Cortéz do Botafogo se deu de forma polêmica. Em 2020, ele apareceu em uma live rodeado de bebidas alcoólicas e elogiou o Flamengo, o que irritou torcedores.

Atualmente, Gabriel Cortéz defende o Barcelona de Guayaquil e vivia grande fase. Ele é o artilheiro do Campeonato Equatoriano, marcando sete gols em oito jogos. O clube disse que irá se tomar as medidas cabíveis somente após as investigações.