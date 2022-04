Renzo Saravia, lateral-direito do Botafogo, concede entrevista no Espaço Lonier, CT do clube - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Um dos destaques deste início de temporada do Botafogo, o lateral-direito Renzo Saravia também está se acostumando a nova casa e ao estilo de jogo do técnico Luís Castro. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (22), o argentino pontuou alguns dos pedidos do português.

"O mister é um treinador muito exigente, que quer tirar o melhor de cada jogador. Ficamos felizes, tentando melhorar a cada dia. Ele tenta que entreguemos tudo dentro de campo e é o que tentamos fazer. Vamos fazer uma equipe muito intensa, forte e tática como o mister está pedindo", disse Saravia.

A vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia-DF, na última quarta-feira, foi a segunda seguida do Botafogo e em três jogos disputados com novos reforços em campo e na comissão técnica. Após estrear perdendo no Brasileirão, o Glorioso bateu também o Ceará no último domingo, fora de casa, por 3 a 1.

"No jogo contra o Corinthians, havia muitos jogadores novos, não nos conhecíamos muito. E depois de alguns dias de trabalho com o mister fomos encaixando mais como equipe. Os resultados vêm mostrando isso, fico feliz e estamos trabalhando para seguir melhorando", destacou o lateral-direito, crendo na evolução da equipe.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (24), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 19h.