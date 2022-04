Zagueiro Kanu comemora o gol do Botafogo na Copa do Brasil - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 20/04/2022 23:24

Rio - O Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (20), no estádio Mané Garrincha, pela estreia na Copa do Brasil. Com dois gols do zagueiro Kanu, o Alvinegro fez uma boa movimentação e troca de passes, na segunda partida do técnico Luís Castro, e sufocou a equipe do Distrito Federal, comandada pelo treinador Adelson de Almeida.



Em duas partidas comandadas por Luís Castro, o Botafogo mostrou que a postura adotada pelo técnico português é de bastante velocidade e agressividade contra o adversário. No primeiro tempo, o Alvinegro sufocou o Ceilândia e, com boa movimentação e troca de passes no meio-campo, o time carioca não permitiu ter sofrimento dentro da própria área.



Aos três minutos de partida, o Botafogo chegou com perigo através de uma cabeçada do zagueiro Kanu após uma cobrança de escanteio. Na ocasião, o goleiro Matheus Kayser foi mais seguro e encaixou para afastar o perigo. No decorrer do primeiro tempo, o Alvinegro continuou pressionando e teve boas chances para abrir o placar. Por outro lado, foram poucas finalizações efetivadas contra o gol do Ceilândia.



Até que, aos 18 minutos, o Botafogo abriu o placar com Kanu, em um lance bastante parecido com o início da etapa inicial. Neste caso, o zagueiro se impôs na área do Ceilândia e cabeceou com firmeza no canto direito do goleiro para fazer o gol.



Na estreia de Gustavo Sauer, que foi escalado como titular nesta quarta-feira, o atacante teve uma boa atuação no primeiro tempo e movimentou o meio-campo com aproximação pelo lado direito. Além do jogador, Lucas Fernandes e Tchê-Tchê foram relacionados e estavam no banco de reservas. Por outro lado, o volante, que estava como opção, entrou aos 9 minutos após Barreto sentir um problema muscular.



No final do primeiro tempo, Matheus Nascimento criou uma excelente jogada que iniciou na intermediária do Mané Garrincha. Na ocasião, o jovem atacante puxou a marcação e deixou toda a defesa do Ceilândia para trás. No entanto, dentro da área, o jogador perdeu o tempo e finalizou em cima do goleiro.

Com a bola, o Botafogo armou a equipe no 3-2-5, deixando o time mais aberto e com profundidade para construir jogadas. Além da boa troca de passes, o Alvinegro não deixou de fazer longos lançamentos para aproveitar a altura de seus jogadores mais avançados, principalmente o centroavante Matheus Nascimento, que fez um bom papel de pivô na etapa inicial.



No retorno ao segundo tempo, o Botafogo manteve a pressão e, para renovar o fôlego, o técnico Luís Castro fez algumas mudanças. O volante Patrick de Paula deixou o campo para a entrada de Lucas Piazon, para ter mais um armador no time. Sem destaque, Diego Gonçalves foi substituído por Victor Sá.



Por outro lado, as melhores chances aproveitadas pelo Botafogo foram pela bola parada. Aos 11 minutos, em uma cobrança de falta pelo lado direito do campo, o atacante Gustavo Sauer cobrou na medida para Kanu desviar para o fundo do gol. Segundo gol do zagueiro na partida e também do placar.



Na retomada da partida, em menos de um minuto, o Botafogo avançou pelo lado esquerdo, enfileirou a defesa do Ceilândia com o meia Lucas Piazon, que tinha acabado de entrar, e fez o terceiro gol. Em três partidas, o meio-campista fez o primeiro gol com a camisa do Alvinegro.



Aos 16 minutos, o Botafogo teve a chance de fazer o quarto gol. Na ocasião, o atacante Victor Sá driblou um zagueiro do Ceilândia, avançou por dentro pela direita, finalizou rasteiro, mas a bola passou pelo goleiro Matheus Kayser e encostou na trave.

Com o placar em vantagem, o Botafogo diminuiu o ritmo da partida, mas continuou tendo boas chances para ampliar o placar. Por outro lado, apesar da pressão não ter sido mais a mesma, o Alvinegro buscou uma boa jogada para chegar em Erison, que estava com muita vontade e disposição para fazer o quarto gol.

Um exemplo disso aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo, quando o centroavante pressionou a defesa do Ceilândia, recuperou a bola, avançou e finalizou com o pé cheio na trave esquerda do goleiro Matheus Kayser. No entanto, não foi a última vez que o Botafogo ameaçou o gol da equipe de Adelson Almeida. Aos 41 minutos, o lateral Daniel Borges caprichou na cobrança de falta de longe e atingiu o travessão.

Apesar do placar cheio, o Botafogo poderia ter saído do Mané Garrincha com um resultado elástico e bastante coerente com a ótima atuação do time alvinegro na estreia da Copa do Brasil. Por outro lado, a equipe de Luís Castro precisa virar a chave, pois neste domingo (24), irá enfrentar o Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.