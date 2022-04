Torcedores do Botafogo são recebidos no hotel em Brasília - Reprodução

Torcedores do Botafogo são recebidos no hotel em BrasíliaReprodução

Publicado 20/04/2022 19:47

A chegada do Botafogo a Brasília teve muita festa, mas também reclamação de torcedores por conta da truculência dos seguranças. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram violência para afastar os alvinegros que aguardavam na frente do hotel. Dois dos envolvidos nessa confusão foram chamados pelo diretor-executivo de futebol do clube, André Mazzuco, e visitaram a concentração do time nesta quarta-feira.



"Venho por meio desse tweet dizer que o Botafogo me convidou para ir ao Hotel onde o clube está concentrado como forma de retratação pelo fato ocorrido e mencionado anteriormente. Agradeço ao carinho por parte do André Mazzuco", escreveu Vini Nascimento, um dos presentes na ação, através do Twitter.



Os alvinegros receberam camisas oficiais, posaram para foto com Mazzuco e também com um dos seguranças que aparecem nos vídeos.



O Alvinegro enfrenta o Ceilândia às 21h30 desta quarta-feira no Estádio Mané Garrincha. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil - o Glorioso entrou neste estágio por ter sido campeão do Brasileirão no ano passado. O Botafogo retorna ao Mané Garrincha pela primeira vez desde 2019.