John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/04/2022 09:31 | Atualizado 20/04/2022 09:33

Rio - Revelado na base do Botafogo, Vitinho defende o Flamengo desde 2018. Com contrato até o fim do ano, o atacante pode estar retornando para General Severiano. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", John Textor teria dado aval para o Glorioso buscar a contratação do atleta.

Vitinho, de 28 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. A sua permanência no elenco rubro-negro é incerta e o atacante vem despertando interesse de clubes do futebol asiático. De acordo com o portal "Torcedores.com", Kawasaki Frontale, Kyoto Sanga e Yohohama Marinos, do Japão, e também de equipes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes disputam o jogador do Flamengo.

O atacante terminou a temporada de 2021 em alta, sendo o jogador com mais assistências do elenco: ao todo foram 15. Vitinho viveu seu melhor momento pelo Flamengo, desde que chegou ao clube em 2018, tendo marcado 14 vezes pelo Rubro-Negro no ano passado. Porém, acabou perdendo um pouco de espaço com Paulo Sousa. Em 2022, ele atuou em 11 partidas com a camisa do Flamengo, sendo apenas duas como titular.

Revelado pela base do Botafogo, Vitinho se transferiu para o futebol russo em 2013. O jogador chegou a ser emprestado pelo Internacional, mas chegou ao Flamengo em definitivo em 2018. O Rubro-Negro desembolsou cerca de 10 milhões de euros (por volta de R$ 44 milhões na época) para contratar o atacante junto ao CSKA, da Rússia.