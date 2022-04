Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Castro, técnico do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/04/2022 20:47 | Atualizado 20/04/2022 20:47

Rio - Com bastante novidades, o Botafogo estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia nesta quarta-feira (20), às 21h30, no estádio Mané Garrincha. Após ser apresentado pelo Alvinegro na última terça, o atacante Gustavo Sauer foi escalado na equipe titular alvinegra pelo técnico Luís Castro.

Escalação do Botafogo na Copa do Brasil Foto: Divulgação/Botafogo

Além do jogador, o volante Tchê-Tchê e o meia Lucas Fernandes foram relacionados e estão no banco de reservas. Por outro lado, o goleiro Gatito segue fora após sentir dores no joelho direito e passa por reforço muscular.

O zagueiro Victor Cuesta e o volante Luís Oyama não poderão atuar pelo Botafogo na Copa do Brasil, por já terem disputado esta edição do torneio por outros clubes. Pelo regulamento, os jogadores são impedidos de entrarem em campo pelo Alvinegro.