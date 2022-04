Diego Loureiro, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/04/2022 17:36

Rio - Titular no gol do Botafogo enquanto Gatito Fernández não tem condições de jogo, Diego Loureiro revelou que recebeu um pedido do técnico Luís Castro. O comandante alvinegro quer que o jovem passe a participar mais do jogo com os pés, o que, segundo ele, não é um problema.

"O professor gosta que a gente participe do jogo. Não só com a bola nos pés, mas em outras situações. São coisas que me sinto confortável, pois já tinha essa característica antes. Então é só adaptar ao que ele pede, saber o que ele precisa que a gente faça em campo. Não estou ali para ser o destaque do time, jogando com os pés. Estou ali para ajudar o Botafogo, a família Botafogo", afirmou Loureiro ao "GE".

"A gente teve um treinamento um pouco mais intenso na questão dos pés. Trabalhamos bastante com os pés, outros quesitos e valências dos goleiros. É algo que a gente está aprimorando bastante nas últimas semanas com o professor Daniel Correia", completou.

Diego Loureiro será o titular do Botafogo na partida desta quarta-feira, às 21h30, contra o Ceilândia-DF, no Mané Garrincha.