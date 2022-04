Kanu, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/04/2022 13:19

Rio - Com contrato até o fim do ano, todos os caminhos indicam que Kanu ficará no Botafogo. Próximo de ampliar o vínculo com o zagueiro, o Alvinegro evita perdê-lo de graça, uma vez que ele poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, caso não houvesse a intenção de renovação entre as partes. E, segundo o site "Torcedores.com", houve sondagens de clubes europeus, como Benfica, de Portugal e, Napoli, da Itália.

Clubes brasileiros também teriam tido interesse no atleta. Ainda segundo o portal, Atlético-MG, Corinthians, Internacional e São Paulo chegaram a cogitar o nome de Kanu em seus elencos. Porém, a renovação do defensor com o Glorioso está em estágio avançado, tem o aval do treinador Luís Castro e pode ser até dezembro de 2026.

Kanu é cria das categorias de base do Botafogo e subiu ao time principal do Glorioso em 2018. Desde então, o defensor, de 25 anos, fez 117 jogos e marcou dois gols - todos na atual temporada.