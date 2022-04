Durceio Mello ao lado de Jean-François Vulliez e Rafael - Reprodução

Rio - No objetivo de expandir a marca de forma internacional, o Botafogo promoveu um encontro com um importante dirigente do Lyon-FRA. Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, recepcionou Jean-François Vulliez, diretor das categorias de base dos Dougues, no Estádio Nilton Santos na última segunda-feira.

O executivo conheceu parte das instalações do Alvinegro e conversou com o mandatário entre o fim da manhã e começo da tarde.



O lateral-direito Rafael, que atuou no Lyon entre 2015 e 2019, também participou do encontro. Jean-François Vulliez é o chefe das categorias de base, considerada uma das melhores do mundo - o clube francês, por exemplo, revelou recentemente nomes como Houssem Aouar, Alexandre Lacazette e Nabil Fékir.



Durcesio Mello compartilhou uma foto do encontro nas redes sociais. O presidente do Alvinegro recebeu uma camisa do Lyon de presente das mãos do executivo francês.