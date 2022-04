Lucas Fernandes e Gustavo Sauer - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 19/04/2022 10:00

Rio - O Botafogo apresentou na manhã desta terça-feira mais dois reforços para a disputa da temporada de 2022. Dois nomes que chegaram do futebol português: o meia Lucas Fernandes e o atacante Gustavo Sauer. O diretor de futebol André Mazzuco exaltou as contratações dos atletas que chegam para fortalecer o grupo alvinegro.

"Estamos apresentando nossos novos reforços, atletas que foram prospectados por nós, jogaram a primeira liga em Portugal. Sauer, nosso camisa 10, atleta que acompanhamos há muito tempo, fez sua melhor temporada, entrou na seleção da liga, fico feliz de fazer esse movimento. Lucas foi um movimento um pouco mais difícil, tentar arrancar da Portimonense, tem base no Brasil, jovem, versátil, nos ajuda em vários setores. Vem com espírito de ajudar no quesito técnico e na competitividade, tudo que precisamos para dar sustentação à nossa equipe. Fico muito feliz por trazer os dois. Sejam bem-vindos. Sucesso para nós", afirmou.

Pouco conhecido no futebol brasileiro, Sauer, de 28 anos, teve passagens pelo Joinville e pelo Paraná, antes de iniciar sua carreira internacional. Com passagens pelo futebol da Coreia do Sul e pela Bulgária, o atacante chegou ao Boavista, de Portugal, em 2018. Ao ser apresentado no Glorioso, o atleta elogiou o projeto da equipe carioca.

"Há pessoas sérias por trás desse projeto, mister Luís Castro, John (Textor) e (André) Mazzuco. É um projeto ambicioso de clube tradicional do Brasil, glorioso, muito feliz por estarmos aqui", afirmou.

Lucas Fernandes, de 24 anos, teve passagem pelo São Paulo e está de volta ao futebol brasileiro, após defender o Portimonense. O jogador também fez coro as palavras do novo companheiro de equipe e comemorou o acerto com o Glorioso.

"O que contou bastante foi o projeto apresentado para nós. A diretoria mostrou que vai fazer trabalho bem sério. Foi o que nos motivou, o Botafogo é um clube grandioso", disse.