Tchê Tchê, novo meio-campista do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/04/2022 14:17

Rio - O volante Tchê Tchê foi apresentado como novo jogador do Botafogo na tarde desta segunda-feira (18), no Estádio Nilton Santos, e se mostrou muito empolgado com sua primeira experiência no futebol carioca. Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil na última temporada, o jogador ex-São Paulo e Atlético-MG tem como foco construir uma nova história.

"De verdade, eu venho para fazer uma nova história no Botafogo. O que passou, passou. Não adianta chegar apenas com o nome e não render nada, vou entender a cobrança", afirmou Tchê Tchê, a respeito sobre sua contratação ser 'de peso' na reestruturação do clube.

Conhecido pelo seu jogo técnico, empenhado e de muito esforço dentro de campo, Tchê Tchê foi peça importante nos três últimos clubes: Palmeiras, São Paulo e Galo. Em todos, o volante teve reconhecimento pelas atuações sérias dentro das quatro linhas, mesmo tendo um jeito brincalhão com os companheiros.

"Não vejo como uma responsabilidade pesada, mas é legal. Mostra que trabalho bem, sou uma pessoa bem séria. Sei brincar no momento certo e ser sério também em qualquer situação. Venho de clubes que tem ganhado tudo, agora vamos lutar para as coisas acontecerem aqui, a história do Botafogo é gigante. Só falta a gente retomar o caminho dos títulos."

Chegando e com totais condições de atuar (já que vinha jogando pelo Atlético-MG no início da temporada), Tchê Tchê se colocou à disposição do técnico Luís Castro para a partida da próxima quarta-feira (20), contra o Ceilândia, em Brasília, pela Copa do Brasil. O jogador aguarda sua aparição no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

"Cheguei preparado, pronto, mas não deu tempo de ser inscrito por conta do feriado e acabei não indo (para o jogo contra o Ceará). Já estou apto, quando o professor achar que eu posso já ir para o jogo estarei pronto."