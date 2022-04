Tchê Tchê pode ser alternativa de Luís Castro para trio de volantes - Miguel Schincariol/São Paulo

Publicado 18/04/2022 13:24

Rio - Depois de tantas contratações e ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não teve tempo de estrear todas as novas peças. Os jogadores Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Victor Cuesta, Joffre, Niko Hämälainen e Tchê Tchê não vestiram a camisa alvinegra em campo até o momento.

Esse fato foi relembrado pelo jornalista Arthur Dapieve, do programa "Redação SporTV", nesta segunda-feira (18), que apontou a titularidade para o último reforço anunciado pelo Glorioso.

"Tem um bocado de jogar para estrear. O Tchê Tchê vai ser titular de alguma forma, até ontem no “Troca de Passes” cogitava-se de jogarem juntos no meio Tchê Tchê, Luís Oyama e Patrick de Paula, com um deles ficando mais à frente, e sobraria talvez para o Chay, que não está num bom momento. Ainda tem o Gustavo Sauer para estrear, tem o boliviano que veio das categorias de base do Crystal Palace…", lembrou.

Dapieve ainda ressaltou o estilo de jogo de Luís Castro com a disponibilidade de Victor Cuesta no elenco, zagueiro que ficou no banco de reserva na vitória do Botafogo, por 3 a 1, diante do Ceará, na segunda rodada do Brasileiro.

"Tem muita coisa para mexer ali, ele gosta de construir o jogo com zagueiros e isso não está acontecendo. Agora ele tem um zagueiro no elenco bom nisso, que é o Cuesta. O Kanu de vez em quando faz isso, o Sampaio ainda é dúvida se faz isso, o Carli não faz.", disse.