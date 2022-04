Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

17/04/2022

Rio - Luís Castro continua fazendo mudanças no elenco do Botafogo. Jonathan Silva, titular do Alvinegro na estreia do Brasileirão contra o Corinthians, no último domingo, foi realocado para o time B do Glorioso.



A decisão foi tomada esta semana. O então camisa 6 foi um dos piores em campo e até saiu vaiado pela torcida no Estádio Nilton Santos durante o intervalo do duelo.



Como tem contrato de empréstimo junto ao Almería-ESP acabando em junho e o Botafogo não pretende renovar o vínculo, a decisão foi por já manter a rotina da equipe principal sem o atleta. Vale ressaltar, claro, que Luís Castro pode chamá-lo para o elenco A a qualquer momento novamente.



Jonathan Silva foi titular em boa parte da atual temporada - principalmente após a lesão de Carlinhos, ainda nas primeiras rodadas do Carioca. O lateral deve ficar com o time sub-23 até o empréstimo com o Almería acabar.



Hugo será o titular o Glorioso na lateral-esquerda no jogo contra o Ceará, neste domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão.