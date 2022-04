John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/04/2022 11:17

Rio - Após agitar bastante o mercado da bola, o Botafogo agora está focado na busca por um novo CT. De acordo com o site "UOL", com o fechamento da janela, o Glorioso quer construir um novo CT, mas deseja soluções imediatas para atender ao técnico Luís Castro.

Recentemente, o Botafogo trabalhou no Clube da Aeronáutica e passou a última semana trabalhando no Espaço Lonier. Em relação ao segundo, que pertence aos irmãos Moreira Salles, já houve uma reunião com John Textor, mas há um impasse já que seria necessárias obras para melhorar a estrutura.

Outra alternativa buscada pelo Alvinegro é o CFZ. O clube, inclusive, chegou a abrir conversas com a administração do local, mas não houve avanço. O CEFAT também agradou a Textor, mas a distância é um complicador.