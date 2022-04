Luís Oyama no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Luís Oyama no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/04/2022 11:42

A estreia no Brasileirão não foi como o esperado, com derrota em casa por 3 a 1 para o Corinthians, mas Luís Oyama acredita que o Botafogo mostrará evolução em breve. O volante entende que a falta de entrosamento devido às muitas contratações somada ao pouco tempo de treinos foi um dos fatores para o resultado negativo, e pediu paciência.



"A gente está se conhecendo, mas vimos que todos têm qualidade. Queremos brigar por títulos, por boas posições. Essa é a nossa meta. Tem muita coisa para melhorar, reformar. A cobrança é alta, sempre foi. Tivemos pouco tempo de treino e preparação, por isso precisamos de paciência", afirmou em coletiva nesta sexta-feira.



Com mais uma semana de trabalho, o Botafogo espera melhor apresentação contra o Ceará, domingo no Castelão. Segundo Oyama, os jogadores já sentem diferença na metodologia de treinos do técnico Luís Castro, enquanto ainda se adaptam a ela.



"Ele exige tanto no campo, como nos vídeos que mostra. Estamos tentando entender. Ele também chama muito no particular para entendermos alguns detalhes. Sempre cobra para estarmos no auge. Intensidade lá em cima, os treinos não são longos, mas muito intensos. A gente chega a ficar exausto. É um Botafogo muito agressivo sem a bola. Com a bola, transitar rápido, mas também valorizar a posse", avaliou.