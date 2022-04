Luís Castro, técnico do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/04/2022 18:42 | Atualizado 14/04/2022 18:45

Rio - O português Luís Castro, novo técnico do Botafogo, foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (14), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nome de Luís Castro já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Reprodução

Com isso, o treinador já está regularizado e liberado para comandar o time à beira do campo. Nas últimas partidas, a equipe estava sendo comandada por Roberto Oliveira, o Betinho, preparador físico do clube.

O próximo confronto do Botafogo será contra o Ceará, no próximo domingo (17), às 19h, no Castelão, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.