Niko Hämäläinen é aposta do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/04/2022 16:53

Niko Hämäläinen é apenas ansiedade pela chance de logo estrear pelo Botafogo. O lateral-esquerdo, um dos 12 reforços da primeira janela da 'Era John Textor' no Alvinegro, afirmou que ficou feliz com a oportunidade de atuar no Brasil.

"Quando descobri a oportunidade de vir para o Botafogo fiquei muito animado por poder representar o clube e agora que estou aqui posso jogar nesse estádio (Nilton Santos) maravilhoso um dia. Eu e minha família estamos muito ansiosos, é uma honra estar aqui", afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".



O finlandês chega para trazer intensidade, como ele mesmo afirmou que é uma das principais qualidades que possui.



"Eu sou muito energético, sou um lateral-esquerdo então minha primeira função é defender e eu mal posso esperar, acho que vou trazer mais energia indo para a frente e quem sabe dar algumas assistências e fazer alguns gols enquanto estiver aqui", analisou.



Hämäläinen chegou ao Brasil apenas no começo da semana, então não acompanhou a partida contra o Corinthians, no último domingo.

"Perdi o primeiro jogo mas vi no Instagram o estádio lotado e os torcedores pareciam animados. Espero jogar para vocês (torcedores) e estou animado para ver vocês nesse estádio lindo", completou.