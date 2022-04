Victor Cuesta é o novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/04/2022 15:44 | Atualizado 16/04/2022 15:44

Rio - O Botafogo terá dois desfalques para a partida contra o Ceará, neste domingo, às 19h, no Castelão, pela segunda rodada do Brasileirão. O goleiro Gatito Fernández foi poupado por conta de dores no joelho direito, enquanto Matheus Nascimento foi liberado da viagem por questões familiares.

A boa notícia fica por conta do zagueiro Victor Cuesta. Principal reforço para o setor defensivo, o zagueiro argentino foi relacionado para a partida e pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra. A tendência, no entanto, é que ele inicie o jogo no banco de reservas.

O provável time que o técnico Luís Castro mandará a campo tem Diego Loureiro; Saravia, Sampaio, Kanu e Hugo; Patrick de Paula, Oyama, Lucas Piazon e Chay; Victor Sá e Erison.