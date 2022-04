Luís Castro comandou o time apenas no jogo-treino contra o Volta Redonda - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 17/04/2022 06:00

Ainda longe do entrosamento ideal, o Botafogo encara o hoje o Ceará, às 19h, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto de alvinegros marcará o primeiro jogo do treinador português à frente do banco do Glorioso.

Para a partida, o mister terá o zagueiro argentino Victor Cuesta à disposição, podendo entrar no lugar de Phelipe Sampaio ou Kanu, dupla de zaga titular na derrota por 3 a 1 para o Corinthians, no domingo passado. As únicas ausências serão as do atacante Matheus Nascimento, que ficou no Rio para acompanhar o velório de seu avô, que faleceu na sexta-feira, do goleiro Gatito Fernández, poupado pela preparação física e do lateral-esquerdo Jonathan, que sequer viajou para Fortaleza, por opção técnica do treinador.

Nico Hamalainen, Lucas Fernandes, Tchê Tchê, Gustavo Sauer e Sebastian Joffre ainda não têm previsão de estrear pelo Fogão. A time que enfrentou o Timão deve ser quase o mesmo de hoje, porque apesar de não ter Luis Castro na beira do gramado, foi preparado por ele desde que chegou ao clube.

Castro também não deve abrir mão de seu esquema tático preferido, o 4-2-3-1 com as linhas muito próximas, utilizado em suas últimas equipes e na estreia do Botafogo no Brasileirão.