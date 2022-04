Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/04/2022 09:30 | Atualizado 18/04/2022 10:49

Ceará - Na estreia de Luís Castro, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória no Brasileiro de 2022 contra o Ceará por 2 a 0 fora de casa. O técnico alvinegro avaliou a atuação dos seus comandados e alertou para o começo negativo da equipe carioca que acabou sendo pressionada pelos donos da casa no Castelão.

"Se estivermos juntos como nos primeiros 15 minutos, perto da nossa baliza, o adversário que nos sufoca. O que queremos é ganhar bolas em zonas mais altas no ataque. Precisamos de mais tempo no ataque, no primeiro tempo isso não aconteceu. Deixamos o Ceará ter jogadas rápidas. Isso não aconteceu no segundo tempo, por isso fomos melhores no jogo", disse.

Em seu primeiro jogo como técnico do Botafogo, Luís Castro fez questão de elogiar a participação dos torcedores alvinegros no Castelão. Mesmo em menor número, os botafoguenses foram ouvidos pelo elenco e pela comissão técnica.

"O ambiente no estádio estava incrível e sentimos a nossa torcida o jogo todo. Isso fez parte do grande resultado, então dou parabéns aos jogadores e à torcida", disse.