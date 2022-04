Tche Tchê é anunciado pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Tche Tchê é anunciado pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 18/04/2022 11:17

Rio - O volante Luís Oyama foi um dos destaques do Botafogo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará no último domingo, no Castelão. Titular nas duas primeiras rodadas, o jogador ganhou um "concorrente" de peso por uma vaga entre os 11 iniciais. Porém, a chegada de Tchê Tchê ao clube foi elogiada pelo atleta.

"Já conhecemos o Tchê Tchê, só veio para somar e elevar o nível de competitividade, porque se alguém não render o esperado vai para o banco", afirmou Oyama, em entrevista ao "Canal do TF".

Oyama se definiu "exausto" após os treinos de Luís Castro no Alvinegro. Ele já afirmou que o português tem exigido bastante do elenco no trabalho. O jogador está atuando mais fixo atrás do meio de campo e teve grande participação na última partida com a tática imposta pelo novo técnico.



"O Luís Castro está nos conhecendo ainda, optou por me colocar mais como primeiro volante e dar mais liberdade ao Patrick de Paula, e deu certo. É questão do tempo, de nos conhecermos melhor", disse.

O "japa" será desfalque do Glorioso no próximo jogo contra o Ceilândia, na próxima quarta-feira (20), pela Copa do Brasil. O jogador já atuou pelo Mirassol na competição e, por isso, ficará com uma semana cheia de treinos até o compromisso seguinte no Brasileirão, no domingo (24), às 19h, contra o Atlético-MG, no Estádio Antônio Accioly.