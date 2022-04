Gustavo Sauer em ação pelo Boavista, de Portugal - Divulgação

Publicado 18/04/2022 17:48

Rio - O atacante Gustavo Sauer, novo reforço do Botafogo, já teve sua situação regularizada e seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta segunda-feira (18).

Após defender o Boavista, de Portugal, por quatro temporadas, Sauer surge como boa opção na ponta direita para o restante do ano, tendo em vista que o setor foi prioridade no mercado e que o clube de General Severiano encontrou dificuldades para assinatura.



O atleta já está à disposição do técnico Luís Castro e pode ser relacionado para o compromisso da próxima quarta-feira (20), contra o Ceilândia-GO, pela Copa do Brasil. Gustavo Sauer foi um dos últimos anúncios feitos pelo Glorioso neste primeiro momento com o encerramento da janela de transferências.