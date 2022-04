John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/04/2022 13:11

Rio - A janela de transferências para o Brasileirão está fechada neste primeiro semestre, porém, o Botafogo ainda deverá reforçar o elenco para a segunda parte da competição. Uma das posições que o clube carioca deseja uma contratação é a de goleiro. De acordo com informações do Blog do Mansell, do portal "FogãoNet", o clube carioca segue mapeando opções no mercado.

O nome de Daniel Fuzato, de 24 anos, que defende a Roma, foi oferecido. O jogador está de saída do clube italiano e avalia um retorno ao futebol brasileiro. O atleta vem sendo avaliado, mas não há um consenso no Glorioso. Marcelo Grohe que era o favorito do clube carioca ficou mais distante devido a multa rescisória. Ele atua no futebol árabe.

A equipe carioca deseja a contratação de um jogador experiente para ser titular quando Gatito Fernández estiver na seleção paraguaia. Além disso, este reforço também poderia brigar pela posição. Douglas Borges e Diego Loureiro são avaliados como talentosos, mas o Botafogo acredita que precisa de um nome mais pesado para o setor.