Kanu, zagueiro do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2022 15:31

Rio - Todos os caminhos indicam que Kanu vai continuar no Botafogo. A diretoria do Alvinegro teve novas conversas com o estafe do zagueiro e as negociações pela renovação do jogador, que tem contrato acabando no fim de 2022, estão em estágio avançado.

Ainda faltam detalhes a serem resolvidos. Financeiramente, Botafogo e Kanu já acertaram uma base salarial - as luvas, contudo, não foram completamente definidas. O clube ofereceu três anos de contrato, mas os representantes do zagueiro pediram quatro.



São pequenos detalhes que devem ser passados por cima nas próximas conversas. As duas partes têm o desejo de continuar com o projeto e a expectativa é por um final feliz.



Kanu é cria das categorias de base do Botafogo e subiu ao time principal do Glorioso em 2018. Desde então, o defensor fez 117 jogos e marcou dois gols - todos na atual temporada.