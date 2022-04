Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na estreia do time no Brasileirão, contra o Corinthians - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2022 19:47

O Botafogo iniciou as vendas de ingressos, somente para sócios torcedores, para a partida contra o Juventude, válida pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ocorre que, o site da Voucher Seguro passa por instabilidade, o que gerou uma revolta da torcida nas redes sociais.



Vale destacar, que o site também apresentou instabilidade na venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, pela primeira rodada do Brasileirão.



Após a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará fora de casa, o Glorioso está com três pontos e ocupa a 10ª posição na tabela. Nesta quarta-feira, o alvinegro estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha.