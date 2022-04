Titularidade de Chay no Botafogo não está sob ameaça, segundo comentarista

Chay - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2022 14:48

Rio - O Botafogo da 'Era Textor' fez 12 contratações nesta janela de transferência e, mesmo assim, Chay permanece titular do elenco. Contudo, o jogador foi poupado na partida contra o Ceilândia, em que o Alvinegro venceu por 3 a 0, em Brasília, pela Copa do Brasil. Segundo a opinião do comentarista Pedro Moreno, a titularidade não está sob ameaça, pelo menos até o momento.

"Chay está voltando de lesão, fez uma cirurgia nas férias, teve jogos pesados contra Flamengo, Fluminense… É cabível poupar. Nesse momento, o Chay não tem sua posição ameaçada no