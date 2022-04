John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

John Textor, investidor do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/04/2022 17:34 | Atualizado 22/04/2022 17:38

Rio - O Botafogo ainda deseja mais reforços para a sequência desta temporada de 2022. Neste caso, a diretoria do Alvinegro decidiu mirar no zagueiro Igor Gomes, de 21 anos, do Barcelona B, da Espanha. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Igor Gomes entra na mira do Botafogo Foto: Divulgação/Barcelona

Em 2019, o zagueiro se destacou na Copa São Paulo pelo Volta Redonda, mas antes de transferir ao Barcelona, passou pelo Coimbra-MG. O jogador custou 350 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão na época). O contrato de Igor Gomes encerra no dia 30 de junho e está considerado como aposta pela diretoria do Botafogo.

Por outro lado, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", a intenção inicial da cúpula alvinegra é de reforçar o time B do Botafogo. No entanto, o salário do zagueiro é alto e isso pode se tornar um empecilho em uma provável negociação com o clube espanhol.