Kayque, volante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/04/2022 10:32

Rio - Mesmo com todas as contratações para o 'novo Botafogo', o clube de General Severiano também presta atenção na utilida de alguns jogadores remanescentes do projeto antigo e, assim, tem conversas com o volante Kayque por uma renovação contratual. A informação é do portal 'UOL'.

Kayque está cedido pelo Nova Iguaçu em contrato de empréstimo e, seguindo o antigo acordo, o Botafogo teria de pagar R$ 300 mil por 50% dos direitos econômicos do jovem meio-campista, que tem aparecido como boa opção no banco de reservas da equipe comandada por Luís Castro.

O jogador fez bom Campeonato Carioca e foi um dos destaques nas atuações do Glorioso nas semifinais, contra o Fluminense, quando a equipe foi eliminada mesmo com a vitória no segundo jogo.

Essa seria a segunda conversa por renovação contratual com um jogador do atual elenco. Anteriormente, o Botafogo também já adiantou as conversas com o zagueiro Kanu, outrora especulado no Corinthians.