Publicado 25/04/2022 11:31

Rio - O Botafogo precisava da vitória sobre o Atlético-GO, no último domingo, em Goiânia, pelo Brasileirão, para bater uma marca que não atinge desde 2016: vencer quatro partidas seguidas fora de casa. Contudo, o Alvinegro não conseguiu e empatou em 1 a 1 com o time goiano. Mesmo assim, o auxiliar técnico Vitor Severino elogiou a torcida presente e comemorou o resultado em publicação no Twitter.

O auxiliar continuou, na sequência da publicação, dizendo estar orgulhoso de todo o grupo do Botafogo e, pediu o apoio dos torcedores e casa cheia no próximo duelo contra o Juventude, no domingo, dia 1º de maio, no Nilton Santos.