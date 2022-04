Botafogo sai atrás após falha bizarra de Loureiro, mas empata com o Atlético-GO no último lance | Botafogo | O Dia

Atlético-GO x Botafogo - Vítor Silva/ BFR

Atlético-GO x BotafogoVítor Silva/ BFR

Publicado 24/04/2022 20:32

Rio - O Botafogo segue sem saber o que é perder com o técnico Luís Castro a beira do campo. Na noite deste domingo, o Glorioso conseguiu um empate heroico em 1 a 1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Dragão saiu na frente com Marlon Freitas, em falha bizarra do goleiro Diego Loureiro, mas o time carioca conseguiu deixar tudo igual no último lance da partida, aos 50 do segundo tempo, com um gol contra do uruguaio Leandro Bacia.

O primeiro tempo foi morno e de pouco brilho técnico por parte das duas equipes. O Botafogo tinha mais a bola e tentava criar espaços para ameaçar o Atlético-GO, mas esbarrou em uma forte marcação e na falta de inspiração de seus homens de frente. Apesar de ter finalizado mais, o Glorioso não conseguiu acertar o gol de Ronaldo durante a primeira etapa.

Pelo lado do Atlético-GO, a história não foi diferente. O time goiano teve dificuldades para se lançar ao ataque o pouco ameaçou o Botafogo. Porém, foi do Dragão a única chance de gol na primeira etapa. Aos 39 minutos, Jorginho cobrou escanteio e Ramon Menezes ganhou de Lucas Fernandes pelo alto na pequena área, mas a bola passou a esquerda do gol defendido por Diego Loureiro e o placar ficou zerado no primeiro tempo.

Na volta do vestiário, as duas equipes mostraram que estavam dispostas a protagonizar um jogo totalmente diferente do que foi visto no primeiro tempo. Logo de cara, Jefferson, pelo lado do Atlético-GO, e Erison, pelo Botafogo, deram bons chutes, mas pararam nos goleiros. Pouco depois, o Dragão conseguiu abrir o placar com Marlon Freitas, que arriscou de fora da área e contou com uma frango clássico do goleiro Diego Loureiro, que errou uma defesa fácil ao tentar encaixar e viu a bola passar entre suas pernas.

Apesar do balde de água fria, o Botafogo tentou não se deixar abater e seguiu tentando levando mais perigo do que no primeiro tempo, mas sem ser efetivo. O Glorioso até teve um pênalti marcado a seu favor aos 27 minutos, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira voltou atrás ao ir até o VAR e checar que a bola bateu no braço de Wanderson após o zagueiro cabecear a bola.

Sem se entregar em nenhum momento, o Botafogo impôs uma pressão aos donos da casa nos minutos finais da partida e conseguiu marcar aos 42. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Chay, que bateu no canto esquerdo de Ronaldo para balançar as redes. No entanto, o árbitro entendeu que Diego Gonçalves, que tenta desviar o chute, interferiu na jogada e acabou anulando o gol.

Persistente, o time de Luís Castro não desistiu e foi premiado no último lance do jogo. Saravia recebeu pela direita e fez o cruzamento, a bola desviou em Leandro Bacia e matou o goleiro Ronaldo, que não teve chances de defesa, deixando tudo igual no placar.

Agora, o Glorioso terá uma semana livre de treinos visando a preparação para seu próximo compromisso. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 11h, contra o Juventude.

Atlético-GO x Botafogo

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson (Baralhas), Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon); Wellington Rato (Rickson), Airton (Leandro Barcia) e Léo Pereira (Churín). Técnico: Umberto Louzer.

BOTAFOGO: Diego Loureiro, Saravia, Philipe Sampaio, Kanu (Víctor Cuesta) e Daniel Borges; Luís Oyama (Matheus Nascimento), Lucas Piazon (Patrick de Paula) e Lucas Fernandes (Chay); Gustavo Sauer (Diego Gonçalves), Erison e Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

Gols: Marlon Freitas (5' do 2ºT) e Leandro Bacia (contra) (50' do 2ºT)

Cartões amarelos: ACG: Edson e Baralhas; BOT: Philipe Sampaio