Luís Castro, técnico do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/04/2022 16:06

Rio - Com a 'Era Textor' e o novo treinador português Luís Castro, o Botafogo tem sido visto de forma positiva nos campeonatos. Por meio desse elenco reforçado, o clube pode alcançar um feito no jogo deste domingo, às 18h30, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Sem vencer quatro partidas seguidas fora de casa desde 2016, o Glorioso pode estar próximo de quebrar esse jejum.

O Alvinegro está com uma sequência de três partidas vencidas atuando como visitante: contra o Fluminense, no Maracanã, pela segunda semifinal do Cariocão; diante do Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro; e no jogo com o Ceilândia, em Brasília, pela Copa do Brasil.

A última vez que o Botafogo alcançou quatro vitórias seguidas fora do Nilton Santos foi entre 2015 e 2016, contra o Luverdense, em Lucas do Rio Verde, e ABC, em Brasília, partida que valeu o título da Série B; e Bangu em São Januário, e Resende, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.