Kanu marcou dois gols na vitória do Botafogo sobre o Ceilândia-DF, pela Copa do Brasil - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2022 12:56 | Atualizado 25/04/2022 12:56

Rio - Botafogo e Kanu se acertaram quanto a renovação de contrato conversada nas últimas semanas. Uma reunião no último sábado resolveu os últimos impasses, ajustou os detalhes e definiu o tempo de contrato, que será até o fim de 2025.

Com a negociação praticamente sacramentada, a expectativa é de assinatura do novo vínculo ainda nesta semana. O atual contrato de Kanu se encerraria em dezembro deste ano e, nesta situação, o zagueiro já poderia assinar um um pré-contrato com qualquer equipe, deixando o clube sem compensação financeira.

Kanu vive bom momento sob o comando de Luís Castro não só pelos dois gols marcados na partida contra o Ceilândia-DF, pela Copa do Brasil, na vitória do Botafogo por 3 a 0. No entanto, o jogador sentiu um desconforto muscular no jogo do último domingo, contra o Atlético-GO, e deu lugar a Victor Cuesta, argentino que foi contratado junto ao Internacional justamente para reforçar o lado esquerdo do sistema defensivo.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (01/05), às 11h, no Estádio Nilton Santos, contra o Juventude, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.