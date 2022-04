Diego Loureiro falhou no empate do Botafogo com o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo

Diego Loureiro falhou no empate do Botafogo com o Atlético-GOVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2022 17:55

Rio - Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, saiu em defesa de Diego Loureiro. O goleiro foi um dos personagens do empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, neste domingo, na Serrinha, pela 3ª rodada do Brasileirão, ao falhar no gol do Dragão.

O executivo exaltou, em postagem nas redes sociais, a presença do camisa 1 nos bastidores e dia a dia do Alvinegro.

"Sei que é um do profissional comprometido e sua força de vontade contagia todo o grupo e sem grupo/“família”, como gosta de dizer nosso comandante Luiz Castro, não vamos a lugar nenhum. Agora é hora de apoiar e transmitir força ao nosso goleiro. Estamos juntos Diego Loureiro", escreveu.

O Botafogo volta aos gramados às 11h do próximo domingo para enfrentar o Juventude no Estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.