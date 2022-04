Marcos, ex-goleiro do Palmeiras - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 14:57

Rio - Após grande falha no empate do Botafogo com o Atlético-GO por 1 a 1, no último domingo (24), o goleiro Diego Loureiro foi alvo de críticas dos torcedores do Glorioso. No entanto, recebeu elogios e apoio de grandes nomes do clube, como Gatito Fernández, John Textor e Luís Castro. Nesta segunda-feira (25), foi a vez do goleiro Marcos, ex-Palmeiras, declarar apoio ao atleta do Botafogo.

Em publicação nas redes sociais, o goleiro titular na campanha do Pentacampeonato do Brasil em 2002, disse ter "dias que são humilhados e dias que são exaltados". Confira a publicação do ídolo do Palmeiras:

Diego Loureiro, assim como seus companheiros, agora se preparam para o próximo duelo do Glorioso, no domingo (01), às 11h (horário de Brasília), contra a Juventude, no Estádio Nilton Santos. O duelo será válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.