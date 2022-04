Kanu - Vitor Silva/Botafogo

KanuVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/04/2022 09:09

Rio - Um exame realizado na última segunda-feira confirmou uma lesão muscular no zagueiro Kanu, do Botafogo. Com isso, o defensor, que precisou ser substituído na partida contra o Atlético-GO, deve ser desfalque contra o Juventude, no próximo domingo, no Nilton Santos.

Kanu sentiu o desconforto na perna esquerda aos 31 minutos e deixou o campo para a entrada de Víctor Cuesta, que fez sua estreia pelo Botafogo. Mesmo que ele não atue contra o Juventude, a lesão não é considerada grave.

O Botafogo não deu um prazo para o retorno de Kanu aos gramados. Enquanto ele não tiver condições de jogo, a tendência é que Cuesta seja mantido no time ao lado de Philipe Sampaio.