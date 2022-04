John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 26/04/2022 21:09

Rio - A novela entre o Botafogo e o zagueiro Kanu deve se estender por mais alguns dias. O jogador de 25 anos já acertou a parte salarial com o Alvinegro, mas a forma de pagamento da comissão e luvas se tornou mais um obstáculo para a diretoria alvinegra. A informação é do portal "Goal".

Kanu, zagueiro do Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo

Ainda de acordo com o portal, o Botafogo pretende pagar os valores da comissão e luvas de forma diluída até 2025, que seria o último ano de contrato de Kanu com o Alvinegro. No entanto, o zagueiro e seus agentes desejam um período menor para o recebimento do pagamento.

Anteriormente, o novo contrato de Kanu seria encerrado em 2026, mas as partes envolvidas na negociação cederam apenas para 2025. A decisão sobre o valor da multa rescisória será decidido após o acerto da comissão e luvas.

Revelado pelo Botafogo, Kanu disputou 119 partidas e marcou quatro gols (todos neste ano), como profissional do Alvinegro. O atual vínculo do zagueiro se encerra em dezembro deste ano e a pressa aumenta pois o atleta pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho.