Abel Braga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel Braga no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/04/2022 15:37

Com a sequência da maratona de jogos e o desgaste dos jogadores do Fluminense, Abel Braga segue com o rodízio e poupou André e Willian Bigode, que não foram relacionados para enfrentar o Unión Santa Fé (ARG), nesta terça-feira às 21h30 no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Por outro lado, Yago, que era dúvida, será opção, mas deve começar no banco de reservas.

Além de André e Bigode, o Fluminense não terá Manoel, que sentiu problema muscular durante o jogo contra o Internacional e já estava vetado. Luccas Claro irá para a zaga, Wellington para o meio e o ataque deve ter o retorno de Caio Paulista.



O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Nino, Luccas Claro) e David Braz; Calegari, Wellington, Nonato (Martinelli), Ganso e Marlon; Caio Paulista, Arias e Cano.



Em terceiro lugar no grupo com três pontos em dois jogos, o Fluminense precisa vencer para ultrapassar o Santa Fé, que tem quatro, e seguir na disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já o líder Junior Barranquilla (COL), também com quatro pontos, enfrenta o lanterna Oriente Petrolero (BOL), com zero.