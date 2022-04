Alejandro Domínguez - AFP

Publicado 26/04/2022 15:29

Rio - Conmebol e Uefa estão perto de divulgar a Copa Intercontinental Sub-20, com uma partida entre o campeão da Copa Libertadores Sub-20 e o campeão da Uefa Youth League. A informação é do portal "GE".

A tendência é de que as duas confederações lancem a primeira edição no dia 21 de agosto, em Montevidéu, no Uruguai. Os atuais campeões dos torneios continentais são Peñarol, do Uruguai, e Benfica, de Portugal. Na próxima edição, as sedes podem ser alternadas entre os continentes.

Além disso, o planejamento é de que a Copa Intercontinental seja disputa todos os anos, o que alteraria a periocidade da Libertadores Sub-20. Atualmente, o torneio é disputado a cada dois anos e deve passar a ser anual, como é realizado na Youth League europeia.

Conmebol e Uefa têm atuado em conjunto e isolado da Fifa. Nesse caso, a primeira ação foi a final entre os campeões da Copa América e da Euro, que será disputada pela primeira vez em 1º de junho, em Wembley, entre Argentina e Itália.